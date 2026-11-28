Passageira teve lesão na coxa após acionamento do airbag na Avenida Minas Gerais e foi levada à UPA pelo Corpo de Bombeiros

Uma jovem de 17 anos ficou ferida em uma batida envolvendo dois carros na tarde deste sábado (28), em Apucarana (PR). O acidente aconteceu na Avenida Minas Gerais, em frente ao Hotel Matrix, no bairro Jardim Apucarana.

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A adolescente estava como passageira em um dos veículos. Com a força do impacto, o airbag foi acionado e causou uma contusão em uma das coxas da vítima.

Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi chamada ao local para prestar os primeiros socorros. Após o atendimento inicial, a jovem foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município para avaliação médica mais detalhada.