Colisão entre dois carros afeta trânsito em Apucarana

Uma colisão lateral foi registrada na manhã desta sexta-feira, (27), na Avenida Governador Roberto da Silveira, próximo ao semáforo do cruzamento com a Rua Cristiano Kussmaul, em Apucarana, no norte do Paraná. O acidente provocou lentidão no trânsito nos dois sentidos da pista. A batida envolveu um Fiat Palio e uma picape Fiat Strada. Nenhuma pessoa ficou ferida.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Faxinal irá decretar estado de calamidade pública por conta de chuva

Conforme testemunhas que passavam pelo local e enviaram imagens à redação do TNOnline, não houve necessidade de acionamento de ambulância. Os proprietários dos veículos entraram em um acordo, e o Fiat Palio foi retirado do local do acidente por um guincho particular. A Polícia Militar (PM) não foi chamada.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Siga o TNOnline no Google News