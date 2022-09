Colisão entre carros é registrada em Apucarana nesta manhã

Da Redação

Um acidente envolvendo um veículo Honda Civic e um Ford Ecosport foi registrado na manhã desta quarta-feira (21) em Apucarana.

A colisão aconteceu por volta das 8h30 entre as ruas Irmã Eleutéria e Antônio Ostrenski. Não houve feridos.

De acordo com testemunhas do acidente, a condutora do carro Ecosport trafegava pela rua Irmã Eleutéria quando o motorista do Honda Civic teria cruzado a rua causando a colisão. Com a batida o carro foi arremessado para a calçada.

