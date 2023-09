Colisão entre carro e moto deixa três pessoas feridas em Apucarana

Uma colisão entre em Chevrolet Onix e uma moto deixou três pessoas feridas na noite do último sábado (16), em Apucarana, no norte do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 22h30, na Avenida Aviação, nas proximidades do Supermercado Pereirinha.

Por conta do acidente, equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram acionados. De acordo com informações dos socorristas, os dois jovens de 19 anos que estavam na motocicleta apresentaram ferimentos mais delicados e precisaram ser encaminhados para o Hospital da Providência.

Já a motorista do carro, uma mulher de 61 anos, teve uma condição mais leve foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para receber atendimento.

