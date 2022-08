Colisão entre carro e moto deixa homem gravemente ferido em Apucarana

Da Redação

Acidente ocorreu por volta das 23h30, no Jardim Independência

Um motociclista, de 44 anos, ficou gravemente ferido e um motorista, de 37 anos, foi preso por embriaguez ao volante durante um acidente no final da noite deste sábado (13), por volta das 23h30, em Apucarana. A colisão envolvendo uma moto e um VW/Polo prata ocorreu no cruzamento entre a Rua Byngton, com a Avenida Minas Gerais, na esquina do Supermercado Econômico, no Jardim Independência.

A vítima, conforme informações de testemunhas, sofreu fratura exposta no tornozelo, fratura fechada no fêmur, além de uma possível fratura também em um dos ombros. O homem foi encaminhado para o Hospital da Providência pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A equipe da Polícia Militar (PM) esteve no local e constatou que o motorista do carro estava sob o efeito de bebida alcoólica e realizou o teste do bafômetro, que constatou 0,83 mg/l. Ele foi preso e levado para a delegacia. A moto, de acordo com a PM, foi levada para o 10º BPM por ter pendências administrativas. Já o VW Polo, segundo a polícia, foi liberado para a passageira e dona do veículo.

