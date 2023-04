Colisão entre carro e moto deixa duas pessoas feridas em Apucarana

Da Redação

Siate atendeu o acidente na Avenida Brasil

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo um carro e uma moto na noite de sábado (29), na Avenida Brasil, em Apucarana, norte do Paraná. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada para atender as vítimas, um homem de 32 anos e um jovem de 19 anos por volta das 20h47.

De acordo com os bombeiros, os dois homens estavam em uma motocicleta Honda CG 160 Fan e trafegavam na rodovia, na saída para Arapongas, quando o acidente aconteceu. O motorista do carro envolvido no acidente não parou para prestar socorro. As circunstâncias da colisão serão apuradas.

ACIDENTE COM MORTE

Também em Apucarana, um homem morreu após sofrer um acidente com um trator na zona rural do município, na noite de sábado (29). Segundo informações dos bombeiros, o veículo tombou sobre o corpo da vítima que não resistiu e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e até às 7 horas deste domingo (30) ainda não havia sido identificado.

