Colisão entre carro e carreta é registrada em Apucarana

Da Redação

Um acidente envolvendo um veículo gol e uma carreta foi registrado no final da tarde desta sexta-feira (10), na avenida Governador Roberto da Silveira, em Apucarana. O passageiro do carro ficou ferido.

continua após publicidade .

De acordo com testemunhas do acidente, o carro trafegava no sentido bairro-centro quando colidiu na lateral da carreta que realizava uma conversão para entrar no pátio de uma empresa.

Socorristas do Samu foram acionados para atender as vítimas. O motorista do gol, Montasser Anuar Said, 31 anos, conhecido como 'turquinho' não se feriu, mas o passageiro, Júlio Cesar Silvério, de 38 anos, precisou de atendimento médico.

continua após publicidade .

O trânsito ficou complicado no local durante o atendimento da ocorrência, mas já está fluindo normalmente.