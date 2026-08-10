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ACIDENTE

Colisão entre bicicletas deixa duas vítimas desacordadas em Apucarana

Choque ocorreu no Jardim Marissol na tarde desta segunda-feira (10)

Escrito por Da Redação
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Colisão entre bicicletas deixa duas vítimas desacordadas em Apucarana
Autor Siate levou uma das vítimas para o Providência - Foto: TNOnline

Duas pessoas ficaram feridas na tarde desta segunda-feira (10) após uma colisão envolvendo duas bicicletas na Rua Higino Sacchelli, localizada no bairro Jardim Marissol, em Apucarana (PR). O acidente deixou ambas as vítimas desacordadas no local.

-LEIA MAIS: Homem procurado por tentar esfaquear companheira é preso pela GCM em Apucarana

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Os dois ciclistas foram socorridos por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros.

Entre as vítimas está um idoso de 63 anos, que foi atendido pelos socorristas do Siate e encaminhado para o Hospital da Providência, com fratura exposta mão direita.

A outra vítima, que não teve a idade divulgada, foi socorrida pelo Samu. Ela também ficou desacordada após o acidente.

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