Colisão entre bicicletas deixa duas vítimas desacordadas em Apucarana

Duas pessoas ficaram feridas na tarde desta segunda-feira (10) após uma colisão envolvendo duas bicicletas na Rua Higino Sacchelli, localizada no bairro Jardim Marissol, em Apucarana (PR). O acidente deixou ambas as vítimas desacordadas no local.



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Os dois ciclistas foram socorridos por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros.

Entre as vítimas está um idoso de 63 anos, que foi atendido pelos socorristas do Siate e encaminhado para o Hospital da Providência, com fratura exposta mão direita.

A outra vítima, que não teve a idade divulgada, foi socorrida pelo Samu. Ela também ficou desacordada após o acidente.

