Colisão deixa família ferida na PR-444 em Apucarana; motorista envolvido fugiu

Um grave acidente de trânsito na madrugada deste sábado (20), na rodovia PR-444, em Apucarana, deixou três pessoas da mesma família gravemente feridas. A ocorrência, registrada por volta de 1h20 no quilômetro 29 da rodovia, envolveu um Peugeot 308 e um segundo veículo ainda não identificado, pois o motorista fugiu do local sem prestar socorro.

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De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o Peugeot trafegava no sentido de Arapongas para Mandaguari quando se envolveu na colisão. Os vestígios indicam que o carro de passeio possivelmente colidiu contra a traseira ou a lateral de um veículo de grande porte, como um caminhão ou um ônibus.

O impacto destruiu o automóvel e causou ferimentos graves nos três ocupantes, que pertencem à mesma família. O condutor, de 45 anos, uma passageira de 39 anos e um adolescente de 15 anos foram socorridos pelas equipes de emergência e encaminhados para a Santa Casa de Maringá.

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A ocorrência mobilizou as forças de segurança e socorro até as 3h25 da madrugada. Após a perícia inicial no local do acidente, o Peugeot 308 foi recolhido e encaminhado ao pátio do Posto Rodoviário Estadual. A polícia segue investigando o caso para tentar identificar o outro veículo envolvido na colisão.