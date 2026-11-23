Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento no local e a Polícia Militar registrou a ocorrência

Uma mulher ficou ferida em uma colisão envolvendo uma Fiat Strada e um Renault Kwid pertencente à área da Saúde na tarde desta segunda-feira (23), no Jardim Casa Grande, em Apucarana. A vítima ocupava o banco traseiro do veículo oficial e precisou ser encaminhada para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após receber os primeiros socorros da equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros.

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O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Estados Unidos e Pedro Xavier. Segundo informações apuradas no local, o Renault Kwid da Saúde, onde estavam três pessoas, subia pela Rua Estados Unidos no sentido bairro-centro quando avançou no cruzamento e atingiu a Fiat Strada, que seguia pela Rua Pedro Xavier na mesma direção.

Com a força do impacto, os airbags da Fiat Strada foram acionados, mas o condutor do utilitário não sofreu ferimentos. A Polícia Militar compareceu ao endereço para sinalizar a via e realizar o levantamento das circunstâncias da ocorrência.