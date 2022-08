Coletor de lixo morre durante o trabalho em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O socorro foi chamado, mas ele sofreu um infarto fulminante

Um homem, de 36 anos, morreu após sofrer um infarto durante o trabalho, na manhã desta segunda-feira (22), em Apucarana. João Ricardo Ferreira chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e faleceu.

continua após publicidade .

João estava recolhendo lixo na Rua Augustinho Fabene, na região do Jardim Novo Horizonte, quando passou mal e caiu no chão. O socorro foi chamado, mas ele sofreu um infarto fulminante.

- LEIA MAIS: Homem é agredido e jogado em represa de Apucarana

continua após publicidade .

A Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil também atenderam a ocorrência, que chamou a atenção dos moradores do bairro. Colegas de trabalho comentaram que quando João chegou para trabalhar, logo no começo da manhã, reclamou de dores no peito, tomou uma água e disse que estava se sentindo melhor, então saiu para trabalhar.

A Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa) informou que João será velado na Capela Central e o sepultamento ocorre nesta terça-feira (23) em Marilândia do Sul. João deixa esposa e dois filhos.

Ele trabalhava há mais de 15 anos na coleta de lixo de Apucarana e era considerado um ótimo profissional.

Siga o TNOnline no Google News