Da Redação

Coletor de lixo é atingido após disparo de estilingue

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi chamada após um coletor de lixo ser atingido por um disparo de estilingue enquanto trabalhava, na noite de sexta-feira (28). A ocorrência foi registrada na Rua Geraldo Viana Cunha, no Loteamento Sanches dos Santos, em Apucarana.

continua após publicidade .

Segundo o trabalhador, o autor dos disparos tem desavença com ele. A vítima foi atingida por uma porca de parafuso. Além de acertar o braço direito do coletor, causando lesão, o criminoso também deixou danos no caminhão de coleta, quebrando o vidro do lado direito e trincando o para-brisas.

O suspeito se evadiu do local e a polícia não conseguiu localizá-lo.