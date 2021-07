Colégios estaduais entregam kits de merenda escolar

Da Redação

O Núcleo Regional da Educação de Apucarana, esclarece que os alunos da Rede Estadual, matriculados e cadastrados no cadastro único (cadúnico), terão direito a receber 01 (UM) KIT DE ALIMENTOS POR FAMÍLIA, do Programa da Merenda Escolar, de acordo com a Resolução 1.313/2021 GS/SEED .

O kit é composto por alguns itens podendo ser diferente de uma escola para outra (lembrando que não são cestas básicas.) A distribuição deverá seguir a listagem enviada pelo SERE/SEED, e a entrega será feita de acordo com o cronograma de cada escola.

O NRE de Apucarana reforça a importância de respeitar o cronograma da escola, visando evitar aglomerações, bem como a ida desnecessária em dia e/ ou horário em que não haverá entrega programada da merenda escolar.

Os kits serão entregues apenas aos estudantes matriculados e cadastrados no cadastro único (cadúnido). Veja a entrevista com

Paulo da Silva, Coordenador de Logística do NRE: