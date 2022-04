Colégios cívico-militares do NRE de Apucarana recebem kits de uniforme

Da Redação

Nesta quinta-feira (24), foram entregues kits de uniforme para as escolas cívico-militares de Apucarana e região. A entrega simbólica para os 8 colégios aconteceu no Colégio Estadual Cívico-Militar Padre José Canale, na Zona Norte da cidade, com a presença de diretores e representantes de estudantes de cada instituição.

Foram entregues uma calça-farda, camisa-farda, jaqueta tactel e boina para os alunos dos três colégios de Apucarana, três de Arapongas, um de Jandaia do Sul e um de Faxinal. No total 144 mil estudantes de 195 colégios do Paraná receberão o uniforme.

O superintendente de articulação regional, Márcio Wozniack, que representou o governador no evento, destaca que essa proposta do governo do Paraná, de colégios cívico-militares, "vem dando muito certo". Segundo ele, "hoje temos pais de alunos querendo mais vagas nessas escolas e prefeitos procurando o governo todos os dias para levar esse modelo de colégio para suas cidades", disse.

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, o investimento é de R$ 19,9 milhões. As novas peças de vestuário completam o kit do uniforme da modalidade, que teve seu primeiro conjunto (duas camisetas, abrigo e moletom) entregue no segundo semestre do ano passado, quando todas as escolas da rede já haviam retomado o ensino presencial.

Ao todo são quase 900 mil peças de vestuário entregues aos alunos e alunas em um investimento total de R$ 39,8 milhões.

O diretor do Colégio Padre José Canale, Roberto Carlos de Oliveira, o Canela, disse que o ato de entrega dos uniformes "é um momento importante de um projeto do governo do Paraná, que está mudando realidade educacional do estado. Sou muito feliz em dirigir um colégio desses, acredito muito no projeto", diz o diretor, afirmando que a escola cívico-militar é um diferencial na vida das alunos.

Já o chefe do Núcleo Regional de Educação, Vladimir Barbosa da Silva, destacou que "esse é um dia de festa", referindo-se ao fato de receber autoridades da Casa Civil do Estado, deputados e autoridades. Segundo ele, além de dar segurança aos estudantes, que uniformizados são mais facilmente identificados nas ruas, o projeto tem proporcionado significativas melhorias nas estrutura das escolas. Vladimir informa que as oito escolas cívico-militares do núcleo estão recebendo recursos para melhorias na infraestrutura. Segundo ele, os recursos para essas escolas são da ordem de R$ 15 milhões.

null - Vídeo por: Reprodução