Colégios cívico-militares de Apucarana recebem uniformes

Alunos matriculados nos três colégios estaduais de Apucarana que adotaram o modelo cívico-militar receberam uniformes nesta sexta-feira (24/09). A entrega oficial dos conjuntos, composto por camiseta, abrigo e moletom, aconteceu no Colégio Estadual Cívico-Militar Tadashi Enomoto, no Núcleo Habitacional Afonso Alves de Camargo, em solenidade que contou com a presença do Secretário de Estado da Saúde, Dr. Beto Preto, que no ato representou o Governador Ratinho Júnior, do prefeito de Apucarana, Júnior da Femac, do comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar do Paraná (10º BPM), tenente-coronel Marcos José Facio, e do chefe do Núcleo Regional de Educação, professor Vladimir Barbosa da Silva.

Além do “Tadashi Enomoto”, compõem a rede cívico-militar da cidade os colégios estaduais Prefeito Carlos Massaretto, na Vila Nova; e Padre José Canale, no Jardim Ouro Verde. “Inicialmente era previsto a criação de 40 colégios com este novo modelo de gestão escolar. Com o anúncio, houve interesse de todos os núcleos regionais do Paraná, e logo este número saltou para 100. Com a aprovação de lei junto à Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), hoje 9% de todos os colégios estaduais do Paraná, ou seja, 203 unidades, desenvolvem este modelo implantado pelo mandato inovador do Governador Ratinho Júnior”, disse Beto Preto, que declarou estar emocionado em representar o Governo do Paraná na cidade onde foi prefeito. “Os alunos que estão hoje aqui passaram pela rede municipal enquanto estava à frente da prefeitura. São pedras preciosas que temos nas mãos e por isso precisamos lapidá-las com amor e carinho, pois mais à frente serão elas que vão transformar a história”, assinalou o secretário de Estado da Saúde.

Os colégios que desenvolvem o novo modelo de gestão escolar oferecido pelo governo estadual tiveram a inclusão aprovada após consulta pública com professores, funcionários, alunos maiores de 18 anos e pais e responsáveis legais de estudantes das escolas. “A entrega destes uniformes carrega um grande simbolismo: a escola está voltando, a esperança e a vida estão voltando”, disse Beto Preto que foi bastante parabenizado no evento pela forma com que vem conduzindo as ações de combate à Covid-19 no Paraná desde o início da pandemia.

Ao lado da esposa Carmem Lúcia Izquierdo Martins, que estudou no Colégio da Polícia Militar do Paraná, em Curitiba, o prefeito Júnior da Femac salientou aos alunos a importância do estudo. “Os colégios militares dão certo e eu posso provar. Minha esposa Carmem, estudou em colégio deste modelo e hoje é administradora de empresas. Não há outro caminho na vida para o sucesso profissional, tem que estudar e vocês estão hoje em uma das melhores instituições de ensino de Apucarana, de onde certamente terão muitas oportunidades boas pela frente”, disse o prefeito, destacando o trabalho do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, e a atenção do Governador Ratinho Júnior por Apucarana. “Temos um governador de 41 anos de idade, oriundo do Vale do Ivaí, que tem viabilizado muitos investimentos para o desenvolvimento não só de Apucarana, mas de toda região. Um exemplo são os colégios cívico-militares, que vão garantir uma geração ainda mais preparada”, pontuou Júnior da Femac.

Com o novo formato, os alunos têm aulas adicionais de Português, Matemática e Civismo, com ênfase no estudo de leis e cidadania. Os estudantes do Ensino Médio têm ainda aulas de Educação Financeira. A gestão dos colégios é compartilhada entre o diretor civil e o militar. O primeiro permanece encarregado das questões pedagógicas e o outro é responsável pela infraestrutura, patrimônio, finanças, segurança e atividades cívico-militares. Cada escola tem de dois a quatro monitores militares, conforme a quantidade de alunos. O programa é o maior do País na área.

Presenças – Entre as autoridades presentes estiveram ainda os deputados Federais Sargento Fahur e Luíza Canziani, e os Deputados Estaduais Soldado Adriano José, Delegado José Aparecido Jacovós e Tiago Amaral, diretores civis e militares, professores e outros funcionários dos colégios cívico-militares de Apucarana