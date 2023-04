Colégio Tadashi Enomoto fica em 1º lugar no atletismo dos JEP's

Da Redação

O Colégio Estadual Tadashi Enomoto conquistou nessa terça-feira (11) na pista do Complexo Esportivo Lagoão, em Apucarana, a primeira colocação na classificação geral da categoria B (masculino e feminino) da modalidade de atletismo na fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná (JEP's). A competição foi desenvolvida nas provas de 80m, 150m, 800m, 2.000m, arremesso de peso, salto em distância e lançamento do dardo.

De acordo com o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana, competiram nessa terça atletas de quatro colégios na categoria masculina e de cinco estabelecimentos de ensino na categoria feminina, com alunos de 12 a 14 anos de idade. “Os melhores colocados de cada prova garantiram vagas para a fase final dos Jogos Escolares que acontecerá de 4 a 12 de agosto em Apucarana”.

Pela categoria masculina, o Colégio Tadashi Enomoto foi campeão com 142 pontos, seguido pelo Colégio Mater Dei, 72; Colégio Alberto Santos Dumont, 38; e Colégio Izidoro Luiz Cerávolo, 36. Na categoria feminina a classificação foi à seguinte: 1º) Colégio Tadashi Enomoto, com 124 pontos; 2º) Colégio Mater Dei, 57; 3º) Colégio Alberto Santos Dumont, 37; 4º) Colégio São José, 28; e 5º) Colégio Polivalente, 16 pontos.

TÊNIS DE MESA – Também nessa terça-feira (11), no Centro da Juventude Alex Mazaron, no Jardim Diamantina, foi realizada a categoria B (masculino) do tênis de mesa na fase municipal dos JEP's, com a participação de alunos/atletas dos colégios Padre José Canale, Tadashi Enomoto, São Bartolomeu e Nossa Senhora da Glória (Glorinha).

Depois de duas horas de competições, o campeão foi o aluno Eduardo Komatsu Myiatake, seguido por Davi de Souza Gonçalves, Pedro Henrique Dacome e João Victor Ortiz Zaramella. Os três primeiros colocados são mesa-tenistas do Glorinha, enquanto João Victor estuda no Colégio Padre José Canale.

XADREZ - Nesta quarta-feira (12), a partir das 8h30, também no Centro da Juventude, acontecerá a disputa da categoria B (masculino e feminino) do xadrez. Estão inscritos na modalidade alunos/atletas dos colégios Tadashi Enomoto, Evolução, Mater Dei, Nossa Senhora da Glória (Glorinha), Platão e São José. A modalidade encerrará a fase municipal dos JEP´s em Apucarana.

A fase municipal dos JEP´s é promovida pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e do Núcleo Regional de Educação (NRE) e a realização da Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes.

