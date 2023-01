Colégio Santos Dumont abre inscrições para curso Técnico em Química

Da Redação

O curso totalmente gratuito tem a duração de dois anos, é noturno e presencial.

O tradicional curso Técnico em Química do Colégio Estadual Alberto Santos Dumont localizado na Rua Professor Erasto Gaertner em Apucarana, está com inscrições abertas. O curso totalmente gratuito tem a duração de dois anos, é noturno e presencial. O colégio oferece 35 vagas e as inscrições seguem até sexta-feira (6) de fevereiro.

Os interessados podem fazer as inscrições através do WhatsApp (43) 34221425, enviando fotos dos documentos pessoais como: RG, CPF, comprovante de residência (preferencialmente conta da Copel) e histórico escolar comprovando a conclusão do ensino médio.

De acordo com a coordenadora do curso, Mirian Marques, desde 2010 o curso Técnico em Química do colégio já formou mais de 300 alunos.

