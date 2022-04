Colégio Platão é campeão no basquete dos Jogos Escolares

Da Redação

A equipe masculina de basquetebol “A” do Colégio Platão conquistou nesta quarta-feira (27/04), no Ginásio de Esportes Padre Mário Tésio, em Apucarana, o título na fase municipal dos 68º Jogos Escolares do Paraná (JEP´s), ao vencer o time do Colégio São José por 51 a 40. Com a vitória, o Platão garantiu vaga na fase regional, marcada de 26 a 31 de maio nas cidades de Marumbi e Kaloré.

Antes da partida decisiva nesta quarta-feira,o Platão havia derrotado o Colégio Izidoro Luiz Cerávolo por 50 a 31 na segunda-feira, e o Mater Dei por 74 a 11 na terça-feira. Os duelos também aconteceram no Ginásio Padre Mário Tésio no Colégio São José.

O Colégio Cerávolo venceu o Mater Dei por 60 a 18 nesta quarta e faturou a medalha de bronze no basquetebol (M-A).

Também nesta quarta-feira o futsal entrou no antepenúltimo dia de competições, com jogos no Ginásio de Esportes José Antônio Basso (Lagoão) e no Complexo Esportivo Estação Cidadania.

Os resultados foram os seguintes: Coronel Luiz José dos Santos 4 x 1 São José (F-B), Padre José Canale 1 x 1 Evolução (M-B), Três Reis 8 x 0 Nilo Cairo (F-A), Glorinha 0 x 7 Mater Dei (F-A), Cerávolo 2 x 2 Glorinha (M-B), Platão 10 x 1 Polivalente (M-B), Cerávolo 8 x 0 São Bartolomeu (M-A), Platão 2 x 4 São José (M-A), Três Reis 0 x 3 Polivalente (M-A) e Mater Dei 5 x 1 Nilo Cairo (M-A).

Pela modalidade de futsal feminino “B” o título foi conquistado na terça-feira pela equipe do Colégio Mater Dei. O Colégio Coronel Luiz José dos Santos ficou em segundo lugar, seguido pelo Colégio São José.

A modalidade de handebol masculino “A” nos JEP´s foi encerrada nesta quarta no Complexo Esportivo Áureo Caixote, com o duelo entre Colégio Izidoro Luiz Cerávolo e Colégio Padre José de Anchieta. A primeira equipe venceu por 17 a 8 e obteve a segunda posição na fase municipal. O título da modalidade foi conquistado pelo Colégio São José, que havia derrotado os times do Cerávolo e do Padre José Anchieta.

A competição é promovida pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e Núcleo Regional de Educação (NRE) e a realização da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucaran

Programação do dia 28/04 (quinta-feira)

FUTSAL

Semifinais no Ginásio de Esportes do Lagoão

08h00 – Mater Dei x Três Reis (F-A)

09h00 – Mater Dei x José Canale (M-B)

10h00 – São José x Polivalente (F-A)

11h00 – Evolução x Platão (M-B)

13h30 – Cerávolo x Polivalente (M-A)

14h30 – São José x Mater Dei (M-A)

VOLEIBOL

Colégio São José

13h00 – São José x Polivalente (F-A)

14h00 – Três Reis x Glorinha (F-A)