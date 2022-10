Colégio Nilo Cairo abre inscrições para cursos profissionalizantes

Da Redação

O Colégio Estadual Nilo Cairo, em Apucarana, norte do Paraná, está com inscrições abertas para cursos de formação profissional. A inscrição é realizada na secretaria do colégio na Rua Osório Ribas de Paula 970.

Confira os cursos ofertados: Formação docente: Para quem deseja ser professor da Educação Infantil e anos Iniciais Duração - 03 anos. Público Alvo: alunos que estão concluído o 9º ano.

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas: forma profissionais capazes de desenvolver e programar sistemas computacionais. Duração - 03 anos; Público Alvo: alunos que estão concluído o 9º ano.

Técnico em Programação de Jogos Digitais: Trabalha com jogos para computador, dispositivos móveis, videogames ou jogos que rodam em websites. Duração - 03 anos; Público Alvo: alunos que estão concluído o 9º ano.

A novidade para 2023 é a oferta do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas - nível pós médio, ou seja, para pessoas que já possuem o Ensino Médio com idade mínima de 18 anos, com duração de 18 meses.]

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

Serão exigidos os seguintes documentos: RG e CPF do aluno e responsável (quando menor); Xerox do registro de nascimento; Comprovante de residência (fatura da Copel recente); Declaração de vacina( recente); Boletim escolar; Histórico escolar( no caso do curso pós médio).

Mais informações: 43-34232042

