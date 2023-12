Colégio lamenta morte de adolescente de 16 anos em Apucarana

O Colégio Estadual Nilo Cairo de Apucarana comunicou em suas redes sociais, neste domingo (3), o falecimento do aluno Pedro Henrique Ducatti, de 16 anos. Há cerca de uma semana, uma corrente de oração foi disseminada nas redes sociais pedindo pela recuperação do jovem, que foi vítima de um grave acidente de moto na região do Núcleo Habitacional Marcos Freire no mês passado.

O jovem estava internado no Hospital da Providência e não resistiu. Nas redes sociais, muitas pessoas lamentam o falecimento precoce.

O velório acontece na Capela Central, com início previsto para às 15h30 de domingo. O sepultamento ocorre na segunda-feira (4), às 9 horas, no cemitério da Saudade.



"O Colégio Estadual Nilo Cairo lamenta o falecimento do estudante Pedro Henrique Ducatti. Solidarizamo-nos com os familiares por essa irreparável perda e rogamos a Deus para que haja conforto nesse momento de dor. Ficarão em nós as lembranças de um aluno alegre, companheiro, comprometido e respeitoso. Sentiremos saudades", disse a nota.

Muitos amigos e familiares também lamentaram a partida do rapaz.

