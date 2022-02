Colégio Heitor Furtado vota modelo cívico-militar; assista

Da Redação

A comunidade escolar do Colégio Estadual Heitor Cavalcanti de Alencar Furtado, do Núcleo Habitacional João Paulo I, em Apucarana, decide nesta quinta-feira (17) se aceita ou não o projeto de adesão ao modelo cívico-militar. A consulta pública à comunidade escolar será na quinta-feira, dia 17, das 8h às 20h, no próprio colégio, através de voto impresso. Poderão votar os alunos maiores de 16 anos e pais ou responsáveis pelos alunos menores de 16 anos, perfazendo, portanto, apenas um voto por aluno matriculado. De acordo com o diretor, José Carlos da Silva, o resultado da votação deve aconteceu por volta das 21h

A consulta pública à comunidade escolar será na quinta-feira, dia 17, das 8h às 20h, no próprio colégio, através de voto impresso. Poderão votar os alunos maiores de 16 anos e pais ou responsáveis pelos alunos menores de 16 anos, perfazendo, portanto, apenas um voto por aluno matriculado.

De acordo com o diretor, José Carlos da Silva, o resultado da votação deve aconteceu por volta das 21h.

Segundo o diretor, entre as principais informações repassadas aos pais sobre o projeto, consta que não haverá mudanças na administração escolar, com a manutenção da direção, corpo docente e pessoal administrativo. Pelo projeto, a escola receberia uma equipe de apoio com 18 militares, sendo um diretor militar, um tutor e 16 monitores, todos com patentes a partir de sargento.



Esse projeto de Colégio Cívico-Militar é em parceria com o governo federal, através do Ministério da Defesa e Ministério da Educação. É diferente do projeto de escolas cívico-militares já realizado no Paraná, em diversas unidades, através de parceria do Estado e envolvendo pessoal da reserva da Polícia Militar.

O projeto ofertado ao Colégio Heitor Furtado, do João Paulo I, é o mesmo projeto também ofertado no Colégio Polivalente, que gerou polêmica com a comunidade escolar, desde a semana passada. Lá, a votação foi feita por aclamação e o resultado foi negativo ao projeto. Foram 274 votos contrários à mudança e 230 a favor. No entanto, um grupo de pais favoráveis ao projeto está organizado e tenta anular a consulta pública para que uma nova votação possa ser feita.