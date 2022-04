Colégio Glorinha conquista o voleibol feminino "A" nos JEP's

Da Redação

Nesta sexta-feira (29), pela manhã, aconteceu a partida decisiva entra o Colégio Nossa Senhora da Glória, o Glorinha, e o Colégio São José, pelo título da modalidade de voleibol feminino “A” na fase municipal dos 68º JEP´s.

O jogo que aconteceu no Ginásio de Esportes Padre Mário Tésio, em Apucarana, tornou o Glorinha campeão, ao derrotar o Colégio São José por 2 sets a 0, com parciais de 25×15 e 25×21. Na preliminar, o Colégio Vale do Saber ganhou a medalha de bronze ao bater o Colégio Polivalente por 2 sets a 1.

O Glorinha foi campeão com as atletas Bruna, Heloisa, Isadora, Julia, Laura, Letícia, Maria Eduarda, Maria Fernanda, Maria Julia, Maria Faria, Mariana e Stefany. Técnica: Denise Baldini.



O São José contou com Amanda, Ana Vitória, Anna Luiza, Annelise, Beatriz, Miryane, Natalia Piazza, Nataly, Nathalia Ventrilho, Raissa, Sofia e Yasmin. Técnico: Alysson Namba.

Durante a competição, o Colégio Glorinha também havia vencido as equipes do Vale do Saber, Polivalente e Antônio dos Três Reis de Oliveira.

O voleibol feminino “B” foi encerrado na última quarta-feira (27), também no Ginásio de Esportes Padre Mário Tésio, com o São José ficando em primeiro lugar, seguido por Antônio dos Três Reis de Oliveira, Mater Dei e Glorinha.

Os campeões de cada modalidade carimbaram o passaporte para a fase regional dos JEP's, que será disputada de 26 a 31 de maio nas cidades de Marumbi e Kaloré.

A competição é promovida pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e Núcleo Regional de Educação (NRE) e a realização da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.