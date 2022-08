Colégio de Apucarana suspende aula após morte de estudante

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Familiares e amigos lamentam a morte de Gabriel Ortiz Zendrini

Após a morte do estudante Gabriel Ortiz Zendrini, o Colégio Platão de Apucarana suspendeu as aulas desta quarta-feira (10). O adolescente de 17 anos morreu nesta terça-feira (9), cinco depois de cair de bicicleta enquanto seguia para o colégio em que estudava. O diretor Olavo Pinheiro emitiu uma nota através das redes sociais para alunos da instituição informando o recesso escolar e lamentando o falecimento.

continua após publicidade .

"Em nome da Direção, Coordenação, Corpo Docente e Funcionários, externa grande pesar pelo falecimento de seu aluno Gabriel Ortiz Zendrini, ocorrido na manhã desta terça-feira. Outrossim informa que nesta quarta-feira (10/08/2022), as aulas estão suspensas. Pelo fato de ter sido a morte causada por acidente, aguardar-se-á informação sobre velório e enterro", informa.

Acidente

continua após publicidade .

No dia do acidente, no dia 4 de agosto, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e o encaminhou para o Hospital da Providência. No entanto, no começo da tarde desta terça (9), rapidamente, o quadro de saúde do adolescente se agravou e ele faleceu.

Conforme informações de amigos, os pais de Gabriel estavam viajando para fora do país e retornam para a cidade. O jovem recebeu auxílio nos últimos dias do tio e da irmã mais velha. A morte foi confirmada pela equipe do Colégio Platão, local onde ele estudava. Familiares e amigos lamentam a morte de Gabriel.

Siga o TNOnline no Google News