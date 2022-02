Colégio de Apucarana fica sem energia após furto de fios

Da Redação

null

Mais uma vez o Colégio Estadual Antônio dos Três Reis de Oliveira, de Apucarana, foi alvo de criminosos. Fios de cobre foram furtados e a instituição ficou sem energia nesta segunda-feira (14).

continua após publicidade .

De acordo com a diretora Rosana Ortiz, os bandidos entraram pelo auditório, danificaram cadeados, cortaram os fios do alarme e das câmeras de segurança. “Como estamos sem luz, não sabemos se mais algum objeto foi levado e também não sabemos o horário que aconteceu o furto. Mas é lamentável que mais uma vez isso tenha acontecido”, explica.

A Patrulha Escolar da Polícia Militar (PM) foi até o colégio nesta manhã. De acordo com o sargento Toni César Mendes foram furtados aproximadamente 21 metros de fios do relógio, além de vários utensílios da cozinha e um retroprojetor. "Infelizmente mais uma vez pessoas efetuaram o furto. Arrombaram os cadeados dos portões, porta do anfiteatro. É um grande prejuízo para toda a comunidade, aqui é um patrimônio público de toda uma sociedade", disse.

continua após publicidade .

É a terceira vez que o colégio é alvo de ladrões. A instituição foi invadida duas vezes em outubro do ano passado e o prejuízo com o furto de cabos de energia no estabelecimento de ensino foi de aproximadamente de R$ 100 mil

"Depois do primeiro furto que levaram o padrão da Copel inteiro, a Copel realizou uma ligação em um poste para que a escola não ficasse sem energia, e agora furtaram os cabos desse poste. Chamei o eletricista e o serviço dele já vai ficar em aproximadamente mil reais. O prejuízo é muito grande, além do prejuízo material os estudantes sofrem, ficam sem energia é um grande transtorno".