Colégio de Apucarana fica sem energia após furto de fiação

Na madrugada desta quinta-feira (7), ladrões furtaram uma grande quantidade de fios de cobre no Colégio Estadual Antônio dos Três Reis de Oliveira, localizado no Núcleo Habitacional das Industrias, em Apucarana.

Segundo a direção da instituição de ensino, os funcionários chegaram durante a manhã e se depararam com a falta de energia do colégio. Após verificarem, perceberam que os ladrões furtaram toda a fiação, do transformador até a caixa de medição, que ficam na parte interna da instituição.

A Polícia Militar foi chamada e registrou um boletim de ocorrências.

A escola ficou sem energia durante o dia inteiro e equipes da Copel trabalham para que até esta noite a energia volte parcialmente ao normal.

Conforme o Núcleo Regional de Educação, câmeras de segurança serão instaladas onde fica a fiação da parte interna do colégio.