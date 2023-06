Colégio de Apucarana é 1º do Paraná a ensinar ginástica rítmica; veja

Dois esportes de infinitas possibilidades de movimentos corporais realizados em harmonia com a música e com o manejo de aparelhos próprios como corda, arco, bola, e fitas agora fazem parte do dia a dia dos alunos do Colégio Cívico-Militar Padre José Canale. A instituição, na zona norte de Apucarana, está entre as dez do Paraná selecionadas para ofertar aulas de ginástica artística e é a única do Estado na modalidade de ginástica rítmica dentro do Programa Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo (AETE).

As aulas acontecem há pouco mais de três meses e vem ganhado o coração dos alunos, que são desafiados pelas modalidades que exigem força, equilíbrio e elasticidade.

“Sempre foi um sonho fazer ginástica artística e ginástica rítmica, eu sempre quis, desde pequena, e estou muito feliz”, comenta a aluna Maysa Tainá Bonfim, que destaca que o esporte exige muita concentração, flexibilidade e, principalmente, dedicação. Assista:

A professora de educação física Jane Jaqueline de Souza, que coordena as aulas, explica que, ao contrário da ginástica artística, também chamada olímpica, a ginástica rítmica é um esporte voltado para as meninas, por isso, o programa tem mais alunas que alunos. A turma hoje conta com 25 estudantes, mas a meta é ampliar a quantidade de participantes.

“Para os alunos é uma novidade, eles não conheciam, não tinham acesso a esse treinamento e agora está começando a despertar o interesse das crianças, tanto o masculino quanto o feminino”, disse.

Segundo ela, o esporte traz muitos benefícios. “Para as crianças é ótimo porque é um esporte que desenvolve coordenação, equilíbrio, envolve disciplina. É um esporte que trabalha a parte física, cognitiva, parte social e é um trabalho que a gente está fazendo com essas crianças já tem três meses”, comemora Jane.

O aluno Gabriel Fernando Batista de Almeida, 13 anos, contou que embora tenha tentado outros esportes, a ginástica foi a modalidade com que ele mais se identificou.

“Eu decidi participar porque a ginástica sempre foi o esporte do meu coração, eu tentei vários como karatê, futebol, mas o que eu mais me inspiro é a ginástica. No começo era muito difícil, eu não conseguia fazer estrelinha, pular de mão, não conseguia fazer praticamente nada, mas depois de uma semana aqui eu já consegui desenvolver mais”, comemorou o aluno.

Para o diretor do colégio, Robson Antônio Desidera, a inclusão da instituição no programa do governo do estado é um grande ganho para a comunidade. “A ginástica rítmica tem em alguns colégios do Paraná, somos alguns dos poucos, se não me engano, são 10 no Paraná que oferece. A ginástica artística somos o único colégio do Paraná que oferece essa modalidade dentro do programa de aulas especializadas em treinamento esportivo, que é um trabalho desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação através do departamento de programas e projetos da Seed”, explicou o diretor.

Por, Lis Kato e Adriana Savicki

