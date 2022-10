Colégio Coronel oferta 35 vagas para curso técnico em administração

Da Redação

São 35 vagas para o curso que começará em 2023

O Colégio Estadual do Campo Coronel Luiz José dos Santos, localizado no Distrito do Pirapó, em Apucarana, norte do Paraná, abriu nesta quinta-feira (27), inscrições para o curso técnico em administração. São 35 vagas para o curso que começará em 2023.

As inscrições seguem até segunda-feira (31/10). Interessados deverão realizar sua matrícula na secretaria do colégio. São 35 vagas para alunos que concluíram o Ensino Médio (2° Grau). O curso é gratuito e começará no próximo ano na modalidade presencial.

Maiores informações pelo telefone (43) 3440-1349 e whatsapp (43) 99822-8833 e 98837-5780.

CONFIRA OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS



• Cópia do RG

• Cópia do CPF

• Cópia certidão nascimento ou casamento

• Cópia do comprovante de residência (Copel)

• Cópia autenticada do histórico escolar do Ensino Médio

