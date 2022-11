Colégio Coronel Luiz José dos Santos abre inscrições para curso; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os interessados devem realizar a matrícula diretamente na secretaria do Colégio Estadual Coronel Luiz José dos Santos

O Colégio Estadual Coronel Luiz José dos Santos, situado no Distrito de Pirapó, comunica que está com inscrições abertas, até 30 de novembro, para uma nova turma do Curso Técnico em Administração Subsequente.

continua após publicidade .

Segundo o diretor auxiliar da instituição, Carlos Rogério Chaves, a formação tem como público alvo pessoas que já concluíram o Ensino Médio. “O curso será totalmente gratuito e terá duração de um ano e meio. As aulas serão presenciais, ministradas no período da noite. É uma excelente oportunidade para quem deseja se preparar para o mercado de trabalho,” disse.

-LEIA MAIS: Cine Fênix recebe espetáculo 'Qual é a graça de Laurinda?'

continua após publicidade .

Os interessados devem realizar a matrícula diretamente na secretaria do Colégio Estadual Coronel Luiz José dos Santos, que fica à Rua Augusto Ferreira Chagas, s/n, no Distrito de Pirapó. Os documentos exigidos são cópia da Carteira de Identidade (RG), cópia do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), cópia da Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento, cópia do comprovante de residência (preferencialmente da conta de luz) e cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio.

Mais informações pelo e-mail apuluizsantos@seed.pr.gov.br ou pelo telefone (43) 3440-1349.

Siga o TNOnline no Google News