Colégio Cerávolo realiza mutirão gratuito para emissão do novo RG nesta quinta-feira (8)

Ação promovida em parceria com a Agência Poupa Tempo é aberta a toda a população

A população de Apucarana terá a oportunidade de emitir o novo Registro Geral (RG) de forma gratuita nesta quinta-feira (8), durante um mutirão promovido pelo Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo. A ação, realizada em parceria com a Agência Poupa Tempo, acontece no auditório da própria instituição de ensino, que fica localizada na Rua Elídio Stábile, número 379.

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O serviço será aberto a toda a comunidade externa e contará com horário estendido, funcionando ininterruptamente das 8h às 22h. Inicialmente, a previsão divulgada à comunidade escolar era de que o plantão ocorresse apenas até as 17h, mas o período foi ampliado pela organização para beneficiar um número maior de moradores que trabalham em horário comercial e precisam atualizar a documentação.

Para garantir a emissão do novo RG, os interessados devem cumprir algumas exigências básicas informadas pela direção. É obrigatória a apresentação da certidão de nascimento ou da certidão de casamento.

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Além disso, os jovens menores de 16 anos não poderão ser atendidos sozinhos, sendo indispensável que compareçam ao local acompanhados de seus pais ou responsáveis legais. A iniciativa busca democratizar o acesso ao novo formato do documento de identidade, facilitando a regularização sem qualquer custo para os cidadãos.

Serviço

Local: Auditório do Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo.

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Endereço: Rua Elídio Stábile, 379 - Apucarana, Paraná.

Data: 08 de outubro de 2026.

Horário: Das 8h às 22h.

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Custo: O serviço de emissão será realizado gratuitamente.

Documentos necessários para o atendimento: Para garantir a emissão do documento, os interessados devem ficar atentos às exigências informadas pela direção.