Colégio Cerávolo realiza formatura de cursos técnicos

Mais 58 alunos foram formados em cursos técnicos pelo Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo. A solenidade de formatura acontecerá no próximo dia 28, às 19 horas, no Cine Teatro Fênix, abrangendo os cursos de Técnico em Enfermagem, Recursos Humanos e Transações Imobiliárias.

O prefeito Junior da Femac recebeu o convite para participar da cerimônia, que foi entregue por Diego Fávaro Soares, diretor-geral do “Cerávolo”, e por Vânia Aparecida Alves, diretora-auxiliar da instituição.

O prefeito de Apucarana ressalta que o “Cerávolo” tem, ao todo, cerca de 2 mil alunos e que mantém dentro da instituição um polo formador de cursos técnicos. “É a trigésima maior escola do Paraná. No polo de ensino técnico, são cinco cursos ofertados e ainda neste ano outros dois serão implantados”, frisa Junior da Femac.

O diretor-geral da instituição, Diego Fávaro Soares, lembra que o polo de cursos técnicos foi implantado com o apoio do ex-vereador Gentil Pereira, atual secretário municipal de Meio Ambiente, e do vereador Franciley Preto Godoi (Poim), presidente do Legislativo.

Conforme Fávaro, os cursos já implantados são os de Administração, Estética, Recursos Humanos, Técnico em Enfermagem e Transações Imobiliárias. “São 40 vagas por turma, com aulas acontecendo de segunda a sexta-feira, no período das 19 às 22 horas”, afirma, citando que os outros dois cursos já aprovados são os de Vestuário e Segurança no Trabalho, também com 40 vagas em cada um deles.

O diretor do colégio observa ainda que, devido à pandemia, o número de formandos ficou um pouco abaixo das vagas disponibilizadas. “Concluíram o curso e participarão da colação de grau 22 estudantes no curso de Técnico em Enfermagem, 18 no de Recursos Humanos e 18 no de Transações Imobiliárias”, detalha.