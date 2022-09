Colégio Cerávolo oferta novos cursos integrados; saiba mais

Da Redação

O Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo, de Apucarana, lança três novos cursos gratuitos profissionalizantes e integrados para alunos do ensino médio. Entre as novas formações ofertadas pela instituição estão os cursos de Técnico em Enfermagem, Técnico em Estética, e Planejamento e Controle de Produção.

Conforme o diretor do Cerávolo, o professor Diego Fávaro, os cursos são para os alunos que terminaram o ensino fundamental e estão iniciando o ensino médio. "As pré-inscrições estão abertas. Os interessados devem procurar a secretaria do colégio, levar o histórico escolar e documentos pessoais. Em breve, a nossa equipe entrará em contato para fazer a inscrição para e a secretaria entra em contato

Além dos integrados, o colégio oferta também os cursos subsequentes. "Temos vagas para todos novamente, incluindo Enfermagem, Estética, Transações Imobiliárias, Recursos Humanos e Técnico em Vestuário. O de Enfermagem tem 42 vagas e os demais, 40. Acompanhem nosso Facebook e Instagram ou entre em contato com a nossa secretaria. Aproveite a oportunidade de estudar com qualidade e gratuitamente", complementa.

CURSOS

Sobre o curso de Transações Imobiliárias, o coordenador Cilso Mamprim diz que é uma área com muitas oportunidades para quem já terminou o ensino médio. "O curso habilita o profissional a ser um corretor de imóveis, uma profissão que dá uma situação financeira privilegiada. Além disso, é uma qualificação idêntica ao ensino superior. A pessoa que concluir, pode ter a carteirinha do Creci", observa.

O curso de Técnico em Enfermagem, conforme a coordenadora Luciana Silva, tem como objetivo formar o profissional que vai atuar junto da equipe dentro de clínicas e hospitais. "Ou seja, será o profissional que estará em ambientes que cuidam da saúde das pessoas", explica.

Para o coordenador do curso de Recursos Humanos, André Policarpo, a área está em ascensão. "É um mercado que só cresce e que não perde espaço dentro do mercado de trabalho. Durante o curso o aluno será capacitado para atuar no suporte à gestão de pessoas e lidarem com diversas rotinas relacionadas ao departamento de Recursos Humanos de uma empresa", acrescenta.

A fisioterapeuta Marceli Regina da Silva, coordenadora do curso Técnico em Estética, diz que a área leva autoestima e saúde para o público. "O curso habilita na área de esteticista, que podem fazer tratamentos corporais e faciais. É um mercado em ascensão e também com retorno financeiro satisfatório. O profissional pode atuar como autônomo ou como funcionário", afirma.