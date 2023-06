Colégio Cerávolo inscreve para curso de Segurança do Trabalho; confira

O Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo de Apucarana, no Norte do Paraná, está com as inscrições abertas para o curso de Segurança do Trabalho. A oportunidade é destinada para alunos maiores de 18 anos que concluíram o Ensino Médio.

De acordo com informações da coordenação do curso, a modalidade é ofertada de forma gratuita e tem duração de três semestres, ou seja, um ano e meio. No total, são 40 vagas disponíveis.

Os interessados no curso devem realizar a inscrição na instituição de ensino, localizada na Rua Elídio Stábile, nº 379, na área central de Apucarana. Os documentos necessários são:

Cópia do RG;

Cópia do CPF;

Cópia da Certidão de nascimento ou casamento;

Cópia de uma conta da Copel atual;

Cópia autenticada do histórico escolar do Ensino Médio.

Para mais informações, entrar em contato pelos telefones (43) 3423-1299 ou (43) 98867-7400. Dúvidas também podem ser esclarecidas na secretaria do Colégio, das 08 às 22 horas.

