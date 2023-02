Colégio Cerávolo completa 70 anos como um dos maiores do PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O colégio trará novidades em breve

Uma história dedicada ao ensino e a formação técnica. Assim pode ser definido o Colégio Izidoro Luiz Cerávolo.

continua após publicidade .

Foi autorizado em 1952 e começou a funcionar no ano seguinte como Escola Particular Técnica do Comércio. Sem instalações próprias na época, as aulas aconteciam somente no período noturno nas salas do Colégio Santos Dumond.

O diretor, Diego Favaro, explica que em 1956 foi construído os primeiros blocos da instituição no Bairro 28 de Janeiro. “Por algum tempo, durante o dia funcionava o ensino fundamental como Escola Guilherme Mota Correia. E a noite, com as aulas técnicas do Cerávolo. Anos se passaram e os dois se fundiram para se tornar o que somos hoje”, diz Favaro.

continua após publicidade .

Toda esta história será contata em vídeo documental que foi preparado especialmente para comemorar os 70 anos do Cerávolo. “É engraçado que começamos como Escola Técnica. 70 anos depois nos consolidamos como uma das maiores do estado do Paraná”, ressalta Diego.

Leia também: Morte de moradora de Apucarana gera grande comoção

O Colégio Cerávolo possui 10 cursos técnicos. É a maior escola politécnica do Núcleo Regional de Educação em número de alunos matriculados e a vigésima maior do estado do Paraná. “Temos muitos motivos para comemorar. Temos o primeiro lugar no Ideb, nas categorias ensino fundamental e médio, entre os colégios do NRE. Estamos começando um novo curso técnico: o do Vestuário. Vamos lançar nosso décimo primeiro curso técnico no segundo semestre: Segurança de Trabalho. E temos duas especializações inéditas na região: Instrumentação Cirúrgica e Estética”, elenca Diego.

continua após publicidade .

Mas as novidades não param. “Temos uma programação alusiva aos 70 anos, com Ciclo de Palestras em fevereiro; Em março: jornada politécnica com oficinas sobre o mundo e o mercado de trabalho; Em maio: show de talentos, entre outras atividades durante o ano”, diz Diego.

O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, destaca a importância do Colégio Cerávolo para Apucarana. “É uma instituição que se destaca a nível estadual pela excelência do ensino. Sobretudo, pelos cursos técnicos que formam jovens para a atuar em nossas empresas. Este trabalho merece tanto destaque, que a partir deste ano o Cerávolo passa a fazer parte da governança do Conecta, para discutir e ajudar a planejar o futuro de Apucarana”, conclui Faganello.

null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News