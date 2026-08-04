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EDUCAÇÃO

Colégio Cerávolo abre pré-inscrições para novo curso técnico gratuito de Cuidador de Idosos em Apucarana

Novo curso terá aulas presenciais à noite, duração de um ano e 40 vagas para quem já concluiu o ensino médio

Escrito por Lis Kato
Publicado em 04.08.2026, 10:33:34 Editado em 04.08.2026, 10:41:57
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Colégio Cerávolo abre pré-inscrições para novo curso técnico gratuito de Cuidador de Idosos em Apucarana
Autor Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Quem já concluiu o ensino médio e deseja ingressar rapidamente no mercado de trabalho tem uma nova oportunidade em Apucarana. O Colégio Estadual Izidoro Luiz Cerávolo abriu as inscrições para o novo Curso Técnico Subsequente em Cuidador de Idosos, que será ofertado gratuitamente a partir do ano letivo de 2027. A novidade integra a expansão da instituição, que passa a oferecer 16 cursos técnicos voltados à formação profissional.

- LEIA MAIS: Apucarana oferta 572 vagas de trabalho para esta terça-feira (4)

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As pré-inscrições já estão abertas e devem ser realizadas presencialmente na secretaria do colégio, localizada na Rua Elídio Stábile, nº 379, na região central de Apucarana.

Segundo o diretor da instituição, Diego Fávaro, o novo curso surge em resposta ao envelhecimento da população e à crescente demanda por profissionais qualificados na área da saúde.

"Esse é o curso do futuro. A população está envelhecendo, e a necessidade de profissionais preparados para cuidar dos idosos cresce a cada ano. Em apenas um ano de formação, o aluno já pode ingressar no mercado de trabalho", afirma.

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O curso será totalmente presencial, com aulas de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h50, e duração de um ano. Nesta primeira turma, serão ofertadas 40 vagas, destinadas exclusivamente a candidatos que já tenham concluído o ensino médio, independentemente do ano de conclusão.

Formação multidisciplinar

De acordo com o diretor, a formação reúne conhecimentos de diferentes áreas da saúde, preparando os estudantes para atuar no cuidado integral da pessoa idosa.

"O curso trabalha conteúdos ligados à enfermagem, à farmácia, à fisioterapia e à terapia ocupacional, oferecendo a formação que o cuidador de idosos precisa para atuar com qualidade e segurança", explica Diego Fávaro.

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Ele destaca ainda que a modalidade presencial faz diferença na qualificação dos futuros profissionais.

"Principalmente na área da saúde, a formação 100% presencial agrega muito mais qualidade ao aprendizado. É um motivo de orgulho para o colégio ampliar nossa oferta de cursos técnicos e contribuir com a formação de mão de obra qualificada para Apucarana e toda a região."

Outros cursos técnicos

Além da novidade, o Colégio Cerávolo também está com inscrições abertas para outros cursos técnicos subsequentes gratuitos. As opções disponíveis são:

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• Administração;

• Enfermagem;

• Estética;

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• Farmácia;

• Recursos Humanos;

• Segurança do Trabalho;

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• Transações Imobiliárias;

• Cuidador de Idosos (novo).

Todos os cursos são reconhecidos pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) e acontecem no período noturno, de forma presencial.

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Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas presencialmente na secretaria do Colégio Estadual Izidoro Luiz Cerávolo.

Serviço

📍 Colégio Estadual Izidoro Luiz Cerávolo Rua Elídio Stábile, nº 379 – Bairro 28 de Janeiro – Apucarana

📞 Telefone: (43) 99665-3716

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🕒 Atendimento da secretaria:

• Manhã: das 7h30 às 11h30

• Tarde: das 13h às 17h

• Noite: das 19h às 22h

Mais informações sobre documentos exigidos, cronograma e matrículas podem ser obtidas diretamente na secretaria da instituição.

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