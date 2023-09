Colégio Agrícola preserva árvores nativas há mais de 40 anos

Pau-Brasil é atração no colégio

Ipê, paineira, peroba, pinheiro do Paraná, pau-ferro e pau-brasil são algumas das espécies preservadas no colégio

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Colégio Agrícola Estadual Manoel Ribas, de Apucarana (PR), tem em suas instalações diversas árvores nativas preservadas pela instituição. Ipê, paineira, peroba, pinheiro do Paraná, pau-ferro e pau-brasil são algumas das espécies que se encontram na ornamentação no pátio do estabelecimento de ensino.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Apucarana e Arapongas são fotografadas do espaço por astronautas

O vice-diretor do Colégio Agrícola, Anderson Bellini, afirma que essas espécies nativas começaram a ser plantadas há mais de 40 anos. “Possuímos diversos exemplares de mata nativa, que foram plantadas para que nossos estudantes possam conhecer um pouco mais sobre a nossa flora”, diz.

continua após publicidade

O professor também ressalta que, além da ornamentação, as árvores também se tornam um refúgio para os estudantes nos horários de intervalo. “É muito comum vermos nossos estudantes descansando sob a sombra dessas árvores. É só dar um dia ensolarado, que um espaço na sombra se torna disputado”, salienta.

continua após publicidade

ESPÉCIES NATIVAS

Nesta quinta-feira (21) é comemorado o Dia da Árvore. Conheça abaixo algumas das espécies preservadas no colégio em Apucarana.

continua após publicidade

Ipê: O ipê é uma árvore tropical de grande beleza, famosa por suas flores em tons vibrantes de amarelo, rosa ou roxo. Sua madeira é resistente e sua casca é usada na medicina tradicional.

Paineira: Esta árvore de tronco espinhoso é conhecida por suas flores brancas e grandes, que se transformam em frutos cheios de sementes envoltos em fibras usadas na produção de travesseiros e colchões.

continua após publicidade

Peroba: A peroba é uma espécie de madeira nobre da Mata Atlântica, com coloração que varia de rosa a marrom-avermelhado. Infelizmente, devido à exploração, está ameaçada de extinção.

Pinheiro do Paraná: Este pinheiro é nativo do Brasil e é uma árvore de grande porte com folhas longas e agulhas. Sua madeira é valorizada na indústria de móveis e construção.

Pau-ferro: Uma árvore com madeira extremamente dura e durável, de cor avermelhada a marrom-escura. É frequentemente usada em marcenaria fina, produção de instrumentos musicais e construção.

Pau-brasil: O pau-brasil é um ícone histórico do Brasil, batizando o país. Sua madeira vermelha foi uma das razões para a colonização, mas a exploração excessiva quase levou à extinção. Agora é protegido e simboliza a história e a biodiversidade do país.

Siga o TNOnline no Google News