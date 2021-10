Da Redação

Colégio Agrícola pede ajuda para criar área de convivência

Nesta quarta-feira (5), a direção do Colégio Estadual Agrícola Manoel Ribas, de Apucarana, se reuniu com o prefeito Júnior da Femac, buscando apoio para a implantação de uma área de convivência coberta no pátio da instituição. O prefeito acolheu a demanda e encaminhou para análise da Procuradoria Jurídica do Município, visando parecer para a elaboração de um convênio.

O prefeito destaca a importância do Colégio Agrícola para Apucarana e região, especialmente no fortalecimento do agronegócio, ao colocar anualmente no mercado dezenas de profissionais formados pela instituição. “O município já contribuiu com o Colégio Agrícola em várias oportunidades, como por exemplo com a realização da Expoagri em novo formato, com a inclusão de shows artísticos e outros atrativos”, ressalta.

O encontro, que foi realizado no gabinete municipal, contou com a presença do procurador jurídico do município, Ezílio Manchini, da diretora do Colégio Agrícola, Rosiney Pimenta, e do responsável pelo setor de edificações do Núcleo Regional de Educação (NRE), Roberto Tassi.

Conforme a diretora do Colégio Agrícola, o projeto da área de convivência já está pronto e a direção está buscando apoio com diversas instituições para viabilizar a obra. “É uma necessidade antiga dos alunos que moram nos alojamentos. No horário do almoço, por exemplo, eles precisam de um local apropriado para sentar e descansar”, argumenta Rosi.

Além da cobertura para a área de convivência, o projeto prevê ainda a implantação neste espaço de um palco e de uma estrutura para eventos e palestras. “O projeto prevê a cobertura em uma área de 14 metros de largura por 19 de comprimento, um espaço que ao mesmo tempo funcionará como área de convivência e para a realização de alguns eventos, como palestras”, reitera a diretora do colégio.