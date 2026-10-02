Colégio Agrícola de Apucarana abre inscrições para curso técnico em Agropecuária

O Curso Técnico em Agropecuária é gratuito e tem duração de três anos, com aulas de segunda a sexta-feira

Estão abertas até o dia 14 de outubro as inscrições para o Curso Técnico em Agropecuária do Colégio Agrícola Estadual Manoel Ribas, de Apucarana. Podem se inscrever estudantes que estão cursando o 9º ano. O processo de seleção será realizado em etapas. “Após a inscrição, os estudantes farão uma prova com 40 questões, sendo 20 de Matemática e 20 de Português. É necessário obter, no mínimo, 60% de aproveitamento para avançar para a fase de entrevistas”, explica professora Rose Pimenta, diretora-geral da instituição.

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O Curso Técnico em Agropecuária é gratuito e tem duração de três anos, com aulas de segunda a sexta-feira, em período integral, nos turnos da manhã e da tarde. A formação contempla o ensino médio regular e conteúdos voltados às áreas de agricultura e pecuária. A inscrição deve ser feita pela internet no site https://www.areadoaluno.seed.pr.gov.br/. “Em caso de dificuldade para realizar o procedimento pela internet, o responsável pode entrar em contato com o colégio pelo telefone (43) 3423-6070 ou comparecer presencialmente à instituição para efetuar a inscrição”, orienta professor Anderson Belini, diretor-pedagógico do colégio.

Tradição – O Colégio Agrícola Estadual Manoel Ribas possui aproximadamente 70 anos de história na formação técnica profissional e mantém ensino voltado ao setor agropecuário. A instituição conta atualmente com 260 alunos matriculados e possui uma área de 96 hectares e mais de 12 mil metros quadrados de área construída, oferecendo estrutura para o desenvolvimento de atividades práticas pelos estudantes.

O colégio também oferece vagas em alojamentos feminino e masculino para estudantes que residem em cidades distantes da instituição. Para ter acesso ao alojamento, o estudante deve ter idade máxima de 15 anos.

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