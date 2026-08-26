Colégio Agrícola de Apucarana abre as portas para a comunidade na ExpoAgri 2026

O Colégio Agrícola Estadual Manoel Ribas, em Apucarana, promove entre quinta-feira (27) e sábado (29) a ExpoAgri 2026. O evento, gratuito e aberto a toda a comunidade, reúne cerca de 50 trabalhos práticos desenvolvidos pelos estudantes do curso Técnico em Agropecuária, com apresentações que ocorrem das 8h às 18h no próprio espaço da instituição.

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Elaborados sob a orientação de professores e com o suporte de técnicos do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) e empresas do setor, os projetos abrangem áreas vitais do campo. A grade de exposições contempla pesquisas em apicultura, bem-estar animal, práticas de manejo e higiene na ordenha, cultivo do café, uso de caldas naturais e produção de plantas ornamentais.

O avanço tecnológico na agricultura ganha destaque na programação com demonstrações de maquinários e a apresentação do projeto "Tecnologia que Voa", focado na aplicação operacional de drones no campo. O evento também busca fortalecer o intercâmbio entre os futuros técnicos, pesquisadores e produtores rurais da região Norte do estado.

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Unidade de destaque da rede estadual de ensino, o Colégio Agrícola Manoel Ribas atende atualmente cerca de 260 alunos. A estrutura conta com uma fazenda-escola própria, ambiente fundamental para que a teoria de sala de aula seja aplicada no cotidiano das atividades agropecuárias.

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