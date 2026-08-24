Colégio Agrícola abre Expoagri 2026 nesta quarta-feira em Apucarana

Feira é considerada a maior do Vale do Ivaí nas áreas de ensino, pesquisa e promoção da cultura rural

O Colégio Agrícola Estadual Manoel Ribas, de Apucarana, abre nesta quarta-feira (26), às 18h30, a Expoagri 2026. O evento, que segue até sábado (29), reúne projetos desenvolvidos pelos estudantes da instituição nas áreas de agronegócio e inovação no campo, além da exposição de maquinários e implementos agrícolas.

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O evento é aberto ao público de Apucarana e região. A visitação começa na quinta-feira (27) e segue até sábado, das 8 às 18 horas. O objetivo do evento é valorizar a produção rural, promover o conhecimento técnico e impulsionar o desenvolvimento do setor agronegócio regional. A feira é considerada a maior do Vale do Ivaí nas áreas de ensino, pesquisa e promoção da cultura rural.

Nesta edição, os alunos do colégio apresentam cerca de 50 projetos voltados às áreas de agricultura e pecuária, destacando novidades em tecnologia para o campo, como demonstrações de máquinas agrícolas e uso de drones. O evento conta ainda com a participação de aproximadamente 25 empresas parceiras, que instalaram estandes no local para expor insumos e equipamentos do agronegócio regional.

Além da programação técnica, o público contará com uma estrutura completa de praça de alimentação, com barracas variadas de lanches, doces e bebidas. O espaço terá também atrações musicais com artistas locais, que se apresentam na quinta e na sexta-feira, das 11h às 13h, e no sábado ao longo de todo o dia, das 8h às 18h.

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A Expoagri ocorre nas próprias instalações da instituição de ensino, localizada na Rua Marcílio Dias, nº 1203, em Apucarana. A realização da Expoagri é promovida pelo Colégio Agrícola em parceria com o Núcleo Regional de Educação (NRE) e a Prefeitura de Apucarana.









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