Colcci inaugura sua mais nova loja em Apucarana

A empresa brasileira Colcci inaugurou sua mais nova loja nesta quinta-feira (24), em Apucarana, no norte do Paraná. O empreendimento fica em endereço privilegiado localizado na Rua Ponta Grossa, bem no centro da cidade. Assista o vídeo abaixo.

“É uma marca muito famosa, são peças de excelente qualidade. E vimos que temos demanda para isso. Nós temos um pequeno comércio de roupa infantil, que é a Kid Stock e decidimos abrir o leque, pois vimos que muita gente gosta dessa marca”, ressalta a empresária Andreia Garcia Vidor, proprietária e uma das idealizadoras da loja em Apucarana

A proposta de moda da Colcci inclui peças de roupas, calçados e acessórios para homens e mulheres e é fortemente influenciada pela moda urbana voltada para os jovens. A empresária, entretanto, afirma que as peças agradam todos os gostos e todas as faixas etárias. “Tem roupas para todos os gostos. Muita gente fala que é uma marca de roupas para jovens, mas não é verdade. Tem roupas para todas as idades e todos os perfis e cabe para qualquer pessoa que está em busca de um produto de qualidade com estilo”, assinala.

A empresa, fundada em 1986, pertence à gigante sul-americana AMC Textil, considerada o maior gestor de marcas da América Latina. Atualmente, o grupo conta 6 parques industriais e 1.600 funcionários. Além disso, o AMC marca presença em mais de 30 países, desenvolvendo 12 mil toneladas de tecidos e 3 milhões de peças por ano.

“Em 2004 nosso ícone Gisele iniciou uma carreira internacional com ela. Nisso a gente conseguiu ir para fora, graças a aparição no Rio Fashion Week e no São Paulo Fashion Week”, conta Renan Thiago Tulio Cordeiro, do time de supervisão das franquias da Colcci no Paraná. Atualmente a marca possui 25 lojas no exterior e 150 em território brasileiro.

