Colapso: leitos para Covid-19 em Apucarana estão esgotados

Continua após publicidade

O relatório de ocupação de leitos diário divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) do Paraná revela esgotamento das vagas do setor de enfermaria para casos de Covid-19 na região nesta segunda-feira (24). No caso dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), restam apenas 5 vagas, para atender aos 17 municípios da regional.

De acordo com o relatório, o Hospital da Providência de Apucarana está com vagas esgotadas nesta segunda-feira. A lotação na enfermaria chegou a 122%, com 49 pacientes para 40 vagas e na UTI, a lotação chegou a 120%, com 24 pacientes internados para 20 leitos contratualizados pelo estado.

Em Arapongas, no Hospital Norte de Paraná (Honpar), a situação não é muito diferente: restam apenas 5 vagas na UTI, que está com lotação de 91,67%, com 55 pacientes internados para 60 vagas. A enfermaria do setor Covid, atingiu a lotação máxima de 100%, com 40 pacientes internados.

Ivaiporã

Pela 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã, que atende a 16 municípios do Vale do Ivaí e região central do estado, restam apenas duas vagas para o setor da Covid-19: uma em enfermaria e uma em UTI. Dos 74 leitos contratualizados em 3 hospitais referência para o tratamento da doença em Ivaiporã, 72 estão ocupados.