Cocap realiza bazar solidário nesta sexta-feira; saiba mais

A Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Apucarana (Cocap), realiza nesta sexta-feira, 10, um bazar solidário, com roupas e calçados, para homens e mulheres, com o objetivo de ajudar a comunidade e também, arrecadar fundos para a cooperativa. As peças estarão disponíveis das 9h às 16h, com pausa para almoço do meio dia às 13h, no barracão da Cocap, localizado na Travessa Palmeiras, Vila São Francisco.

O gestor da cooperativa Antônio Nogueira, explica que as peças terão apenas valores simbólicos, com o intuito de ajudar a comunidade. "São roupas e calçados com valores de 2 reais e 3 reais, é um preço simbólico, para ajudar a comunidade. Além disso, é uma oportunidade de trazer a população para conhecer nosso trabalho e saber mais sobre a reciclagem", explicou.

Toda a arrecadação do bazar será direcionada para a manutenção da própria cooperativa, que atualmente promove o sustento de 56 famílias de Apucarana.

