Cocap amplia estrutura de trabalho para seus cooperados

A Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Apucarana (Cocap) entregou nesta quinta-feira (14/09) a ampliação da estrutura oferecida aos trabalhadores. Dentro do barracão, situado na Travessa Palmeiras, na Vila São Francisco, foram construídas salas para atendimento médico e psicológico, novos banheiros, muro de contenção e área de acesso à caixa de água.

A entrega das melhorias contou com a presença do prefeito Junior da Femac e do deputado estadual, Arilson Chiorato. Também estiveram presentes o vereador Rodrigo Liévore, secretário municipal de Meio Ambiente, Gentil Pereira, o administrador da Cocap, Antônio Roberto Nogueira, a presidente do Conselho de Administração, Vera Lúcia da Silva e demais cooperados.

Junior da Femac ressalta que o Município mantém diversas parcerias com a Cocap, entre aos quais o Programa Feira Verde. “Apucarana é uma cidade que é referência no meio ambiente e o Feira Verde é uma iniciativa que ajuda diariamente a Cocap e os cooperados a gerarem mais renda. Nosso foco são as pessoas, é cuidar da nossa gente, e a Cocap tem uma importância muito grande para a cidade”, pontua Junior da Femac, acrescentando que neste ano foram repassados dois caminhões novos para a Cocap.

De acordo com o administrador da Cocap, as melhorias receberam investimentos de cerca de R$ 200 mil, sendo que parte dos recursos foi viabilizada pelo deputado Arilson Chiorato. “A Prefeitura nos apoiou com os projetos e com os trâmites burocráticos para a liberação dos recursos através da emenda parlamentar”, afirma Nogueira.

O deputado afirma que vem apoiando a Cocap, citando a viabilização da prensa hidráulica. “As parcerias são pela cidade e pelas pessoas. A Cocap ajuda a transformar a vida dos cooperados, através de um trabalho coletivo. Reitero o compromisso com a Cocap e vamos agora em busca de recursos para a esteira e para a reforma”, assinala Chiorato.

