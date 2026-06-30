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APUCARANA

Cobrança de R$ 900 termina em ameaça de morte no Afonso Camargo

Suspeito de tráfico também tentou obrigar a moradora a guardar drogas em casa; ele fugiu antes da chegada da PM

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.06.2026, 08:11:28 Editado em 30.06.2026, 08:11:25
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Cobrança de R$ 900 termina em ameaça de morte no Afonso Camargo
Autor Mulher foi ameaçada em Apucarana - Foto: Divulgação

Uma mulher foi ameaçada de morte na noite desta segunda-feira (29) no Núcleo Habitacional Afonso Camargo, em Apucarana, após não conseguir quitar um empréstimo de R$ 900. O suspeito do crime, apontado pela vítima como um traficante da região, foi até a casa da moradora e fez diversas ameaças contra ela e sua família.

-LEIA MAIS: Acidente que envolveu caminhão, ônibus e carros deixou quatro feridos na BR-369

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O caso foi registrado na Rua Guaranta. De acordo com o relato da vítima à Polícia Militar, ela havia pegado o dinheiro emprestado e planejava pagar a dívida usando o benefício do Bolsa Família. No entanto, como seu auxílio foi cortado, ela pediu um prazo até a próxima sexta-feira (3) para conseguir o valor.

O homem não aceitou a proposta e foi até a residência da mulher. Segundo a polícia, ele começou a bater no portão de forma agressiva, exigindo o dinheiro e ameaçando pular o muro para agredi-la com socos. A moradora relatou ainda que o suspeito estava tentando obrigá-la a guardar drogas dentro do imóvel.

Desesperada e temendo por sua segurança, a mulher ligou para o telefone 190. Ao perceber que a moradora estava acionando as autoridades, o homem fez novas ameaças, afirmando que mataria ela e todos os seus familiares.

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Quando a equipe policial chegou ao local, o suspeito já havia fugido. Os policiais realizaram o registro da ocorrência, orientaram a vítima sobre as medidas protetivas e legais cabíveis e fizeram rondas pela região, mas o homem não foi localizado.


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ameaça de morte bolsa familia EMPRÉSTIMO POLICIA MILITAR segurança da mulher trafico de drogas
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