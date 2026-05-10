Cobrança de droga termina em invasão e furto em casa no centro de Apucarana

Um morador do centro de Apucarana teve sua casa invadida e uma câmera de monitoramento furtada no início da tarde de sábado (9). O crime, ocorrido em uma residência na Rua Bandeirantes, foi motivado pela cobrança de uma suposta dívida de drogas que a vítima afirma não ter consumido.

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O dono da casa relatou à polícia que estava dormindo quando foi acordado pelo disparo do alarme do seu sistema de segurança. Ao sair no quintal, flagrou um homem furtando o equipamento. Minutos antes de levar a câmera e fugir em um carro preto, o invasor gritou do lado de fora do imóvel para acordar o morador, exigindo o pagamento por uma porção de cocaína.

A vítima, que está em processo de recuperação da dependência química, explicou aos policiais a origem da cobrança. Durante a madrugada, ele esteve na casa de conhecidos onde ocorria o consumo de entorpecentes. Na ocasião, chegou a pegar uma porção de droga que lhe foi oferecida, mas se arrependeu logo em seguida. Determinado a parar com o vício, ele devolveu a substância intacta e foi embora do local.

Apesar de não ter consumido o entorpecente, um dos homens que estava no grupo foi até a residência da vítima horas depois para exigir o dinheiro. Diante da falta de pagamento, o suspeito invadiu o quintal e cometeu o furto. A polícia registrou o caso e as informações repassadas pela vítima devem auxiliar na identificação do autor do crime.

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