Cobrança de dívida acaba em agressão e carro tomado em Apucarana

Uma cobrança de dívida terminou em violência física e na tomada forçada de um veículo na tarde de sexta-feira (13), no Conjunto Habitacional Fariz Gebrim, em Apucarana. Um homem teve seu carro levado por um credor e foi agredido, junto com a esposa, após tentar pagar apenas parte do que devia.

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De acordo com a Polícia Militar, a confusão começou quando a vítima foi até a casa de uma mulher para tentar quitar débitos referentes à compra de roupas. No imóvel, também estava outro homem para quem a vítima devia dinheiro. Como o valor oferecido não cobria a dívida total, uma discussão intensa teve início.

Durante a briga, o homem que cobrava a dívida tomou o carro que estava com a vítima, um Ford Fiesta vermelho. Além de reter o automóvel para forçar o pagamento, o agressor bateu no devedor e deu um tapa no rosto da esposa dele, que o acompanhava. Na sequência, o autor deixou o local com o veículo.

A polícia foi acionada e conversou com a mulher envolvida na cobrança e com o irmão dela. Ambos confirmaram o desentendimento motivado pela falta de pagamento integral, mas não deram mais detalhes sobre a fuga do agressor.

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Após realizar buscas pelas ruas do bairro, os policiais encontraram o Ford Fiesta estacionado nas proximidades e o devolveram imediatamente ao dono, já que não havia registro de furto. O autor das agressões não foi localizado. O casal agredido foi orientado pela equipe e decidiu que procurará a Polícia Civil posteriormente para registrar uma queixa formal pelas agressões.