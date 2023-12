Cobra venenosa surge em quintal de residência e assusta moradores

Moradores de uma residência situada no Jardim Milani, em Apucarana, norte do Paraná, acionaram o Corpo de Bombeiros e o biólogo Fernando Felipe, conhecido como Repórter Selvagem, para realizarem a captura de uma cobra letal. A serpente da espécie cascavel foi vista na tarde dessa sexta-feira (22).

Felipe Selvagem divulgou detalhes sobre o ocorrido em seu perfil do Instagram. Segundo o especialista, o animal estava camuflado em uma área de entulhos. O morador do imóvel percebeu a presença do réptil e acionou os bombeiros.

O biólogo destaca que não há tantos acidentes com essa espécie, contudo o nível de letalidade dela é alta. “É uma serpente letal, tem que tomar muito cuidado". Por conta disso, ele mandou um recado às pessoas. "Você que vai mexer em terreno, em entulhos, é importante a prevenção. Usar botas, luvas, pedaço de madeira para colocar em entulhos antes de colocar a mão, é importante ter esses cuidados”, destaca.

A equipe realocou a cascavel para a natureza, oferecendo segurança tanto a ela quanto à população.

Espécie cascavel

A cascavel (Crotalus durissus) é uma cobra venenosa da família Viperidae, subfamília Crotalinae, e sua distribuição geográfica está restrita a América do Sul, da Colômbia até a Argentina de forma descontínua. Estas serpentes possuem um veneno neurotóxico, que atua no sistema nervoso e faz com que a vítima tenha dificuldades de locomoção e respiração.

No Brasil, cinco subespécies de cascavéis podem ser encontradas em áreas do Cerrado, nas regiões áridas e semi-áridas do Nordeste e em áreas abertas do Sul, Sudeste e Nordeste.

A dieta das cascavéis geralmente é constituída de vertebrados, principalmente pequenos roedores. A grande maioria destas serpentes apresenta uma dieta que varia ao longo da vida, com jovens se alimentando basicamente de lagartos e cascavéis adultas, ingerindo principalmente pequenos mamíferos e aves.

Com informações da Infoescola.

