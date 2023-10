Cobra Repórter garante novo Meu Campinho em Apucarana; vídeo

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) participou nesta sexta-feira (20), em Apucarana, da solenidade de assinatura da ordem de serviço para a construção de uma nova unidade do projeto “Meu Campinho”, que atenderá as regiões do Núcleo Habitacional Parigot de Souza e Jardim Catuaí. Assista a entrevista abaixo

O deputado atendeu ao pedido do vereador Tiago Cordeiro de Lima (MDB). O valor da obra é de R$ 474 mil por meio de emenda parlamentar.

Em visita à Tribuna do Norte, Cobra Repórter, que nasceu em Apucarana mas atua profissional de comunicação na região de Londrina, falou do seu trabalho na Assembleia Legislativa do Paraná. Ele já está no seu terceiro mandato parlamentar.

Cobra Repórter é presidente de uma comissão que cuida dos direitos das pessoas idosas, área em que ele tem apresentado diversos projetos e ações.

Ele diz que tem levado para os municípios, em especial às prefeituras e câmaras de vereadores, o trabalho que vem desenvolvendo em favor dos idosos. “A gente foca em melhorar muito as condições de vida das pessoas idosas, porque em 2030 nós teremos a maior população de idosos da nossa história, vamos ter mais idosos do que crianças”, afirmou.

