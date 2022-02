Cobra rara é resgatada por biólogo em Apucarana

Da Redação

O biólogo Felipe Repórter Selvagem, publicou em suas redes sociais a foto de uma cobra rara que ele resgatou no Jardim Vale do Sol, em Apucarana. O resgate aconteceu na manhã desta sexta-feira (4) em uma oficina, após o Corpo de Bombeiros acionar o biólogo que faz esse trabalho voluntário na cidade.

continua após publicidade .

Segundo postagem do biólogo, a serpente é uma falsa coral (Oxyrophus clathratus). “Ela é chamada de falsa coral porque imita a coral verdadeira. Neste caso a serpente não nasceu com as cores originais, ela veio com a cor escura que é uma característica rara da espécie. Este é o primeiro registro dessa espécie em Apucarana", explicou Felipe.

Felipe informou que a cobra será solta na natureza, após ele fazer o registro do animal. “Como é um animal que não oferece riscos, podemos soltar ela na mata onde habita o ser humano, como por exemplo a mata da raposa”, disse o biólogo.