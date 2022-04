Da Redação

Cobra jararaca é capturada no quintal de casa em Apucarana

Uma cobra Jararaca de cerca de um metro foi encontrada nesta terça-feira (26), por moradores do Loteamento Sanches do Santos, localizado na região norte de Apucarana. O animal estava em um canto do muro de uma casa e chamou atenção da população do bairro.

O resgate foi feito pelo biólogo Fernando Felippe Rodrigues, de Apucarana, e levou pouco mais de um minuto e meio. "A cobra estava sem a ponta da cauda. Esse ferimento pode ter sido causado por outro animal, como o gambá, por exemplo. Como é um animal perigoso e venenoso, fiz a orientação da população local. Expliquei que em caso de picada, é preciso de tratamento com soro", comenta.

Conforme o biólogo, essa é a segunda ou terceira jararaca capturada nesta região de Apucarana nos últimos tempos. "É preciso atenção dos moradores desta localidade. Depois que a cobra foi capturada, ela foi levada para um local afastado da população e de animais domésticos. Encontramos um lugar adequado para ela viver", explica.

Veja o vídeo:

Matéria escrita por Fernanda Neme.